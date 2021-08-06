Во Владивостоке сотрудник ДПС спас тонущего мужчину

Сотрудник ДПС спас тонущего мужчину в бухте Улисс. Майор отдыхал с семьей, когда услышал крики о помощи, сообщает телеканал «Известия». Мужчина потерял сознание в двухстах метрах от берега. Спасению мешали достаточно сильные волны. Офицер вытащил пострадавшего на берег, где ему оказали помощь.

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