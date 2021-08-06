Прямой эфир
Мир
В Грузии заявили о неготовности восстановить дипотношения с Россией
Спорт
МОК допустил санкции против олимпийского комитета Белоруссии
Армия
Шойгу заявил о полной вакцинации в армии от COVID-19
Мир
Байден поручил заменить 50% продаваемых в США машин на электромобили
Спорт
Российский боксер Гаджимагомедов стал серебряным призером Игр в Токио
Общество
В Истру выехала комиссия МВД для установления обстоятельств побега заключенных
Спорт
Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов МОКа
Мир
Вопрос о зрителях на Паралимпиаде решится после завершения Олимпиады
Общество
В России предложили выплачивать пособие за прохождение плановой диспансеризации

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области на два дня

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей Тюменской области предупреждают об ухудшении погодных условий 6 и 7 августа. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, в Тюменской области ожидаются дожди и грозы. Скорость ветра будет достигать 18 м/с. Местами возможен град, уточняет Megatyumen.ru.

В МЧС отмечают, что в связи с усилением ветра возможны аварии на объектах энергоснабжения. Высокий риск происшествий прогнозируют в Тобольске, Тюмени, Уватском, Вагайском, Нижнетавдинском, Тобольском и Тюменском районах.

Днем ранее сообщалось о штормовом предупреждении на территории Татарстана в связи с высокой пожарной опасностью. Высокий риск возгораний сохранится в республике до 16 августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021