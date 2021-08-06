Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области на два дня

Жителей Тюменской области предупреждают об ухудшении погодных условий 6 и 7 августа. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, в Тюменской области ожидаются дожди и грозы. Скорость ветра будет достигать 18 м/с. Местами возможен град, уточняет Megatyumen.ru.

В МЧС отмечают, что в связи с усилением ветра возможны аварии на объектах энергоснабжения. Высокий риск происшествий прогнозируют в Тобольске, Тюмени, Уватском, Вагайском, Нижнетавдинском, Тобольском и Тюменском районах.

Днем ранее сообщалось о штормовом предупреждении на территории Татарстана в связи с высокой пожарной опасностью. Высокий риск возгораний сохранится в республике до 16 августа.