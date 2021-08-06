Шойгу анекдотом ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма

Крым всегда был и будет российским, заявил в пятницу, 6 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности полуострова.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, министр провел аналогию с историей из одесского анекдота.

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет», — рассказал он красноярским журналистам.

«Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», — резюмировал Шойгу.

Ранее, 3 августа, украинский лидер заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Зеленский убежден, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По его мнению, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория. Украинский лидер также поделился воспоминаниями о своем детстве, проведенном на полуострове, назвав его своей землей.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов на это ответил, что Крым с екатерининских времен исторически был частью России, а «мечтания» президента Зеленского на этот счет — это его личные переживания.

В тот же день глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук выразил мнение, что данные высказывания Зеленского нацелены на разжигание на полуострове межнационального конфликта. Кроме того, подобными заявлениями украинский политик демонстрирует свое дремучее историческое невежество, считает Форманчук.

В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» посчитали, что заявления Зеленского о любви к Крыму являются «циничным пиаром». Так, в политсиле назвали странными такие рассуждения главы государства на фоне блокировки подачи пресной воды на полуостров.

О том, что Киев рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, заявил 2 августа и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Кроме того, он пригрозил России «камнями с неба».

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.