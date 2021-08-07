Джентльмены неудачи: незадавшаяся свадьба и падение оружейного барона

На что должна вдохновлять новая кукла Барби, по какой причине танк не стоит держать дома и почему китайские свиньи живут в отелях. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Роскошная биозащита

В не столь далеком 2018 году африканская чума свиней выкосила около половины из 400-миллионного поголовья животных в Китае. Это привело к резкому скачку цен на свинину — главный вид мяса для жителей страны — и вынудило власти оперативно наращивать ее импорт из-за рубежа. Но зато печальный опыт позволил властям и свиноводам полностью пересмотреть свой подход к выращиванию этих животных.

Если еще недавно большая часть свинины поступала от небольших фермерских хозяйств, где определенных на убой животных кормили кухонными отходами, то к нынешнему моменту в стране появились мегафермы, совершенно по-новому подошедшие к вопросу продовольственной безопасности. Теперь в Китае свиней растят в специальных «поросячьих отелях» с автоматическими системами кормления и дезинфекции, ограниченным доступом людей, камерами безопасности, собственными ветеринарными службами и тщательно приготовленной едой . Всё ради того, чтобы уберечь будущую пищу китайского народа от проникновения африканской чумы.

топ Фото: Getty Images/China News Service

К примеру, на юге страны для свиней были выстроены 13-этажные «отели». А под Пекином недавно завершили строительство сразу трех 5-этажных кондоминиумов (общей площадью 140 тыс. кв. м) под будущую ед у. И догадаться о том, кто является постояльцем таких «отелей», можно разве что по запаху.

Пенсионный «фонд»

Любовь к крупногабаритным военным трофеям дорого обошлась пенсионеру из Германии. На днях 84-летний житель северного немецкого города Хейкендорф Клаус-Дитер Флик был оштрафован на €250 тыс. и приговорен к 14 месяцам условно за хранение в своем доме танка и зенитной пушки времен Второй мировой войны .

44-тонный танк «Пантера» был приобретен немцем, брокером по профессии, еще в 1977 году в Великобритании в качестве металлолома, и, как утверждается, он даже заплатил немалые деньги бундесверу за ремонт двигателя. В конце 1970-х, когда север Германии был завален рекордным слоем снега, коллекционер выезжал прокатиться на нем по округе. Но с тех пор машина перестала быть функциональной и спокойно стояла в бункере под домом. Кому-то из соседей, впрочем, это чем-то помешало — и несколько лет назад на местного «оружейного барона» донесли в полицию.

На этой неделе, после долгих судебных разбирательств, прокурор решил, что хранение танка нарушает закон о контроле над военным оружием. Помимо «Пантеры» и 88-мм зенитной пушки, в доме пенсионера обнаружили также торпеду, миномет, 70 штурмовых винтовок и более 2 тыс. патронов . А заодно и внушительную коллекцию нацистских памятных вещей: бюст Гитлера, манекены в нацистской форме, подвески со свастикой, лампы в форме рун СС и статую обнаженного воина с мечом в вытянутой руке, которая когда-то стояла у здания канцелярии Гитлера в Берлине.

топ Фото: Global Look Press/Axel Heimken

По немецкому законодательству демонстрировать нацистскую символику запрещено, если только она не хранится по образовательным или историческим причинам. Судя по тому, что за владение этими предметами никаких обвинений предъявлено не было, Флик созерцал всё это в одиночку.

Во всем виноваты американцы

На этой неделе правительство Мексики отважилось засудить ни много ни мало крупнейших производителей оружия в США. 4 августа Мехико подало официальный иск сразу против шести американских компаний , обвинив их в халатности и даже потворстве незаконной контрабанде огнестрельного оружия на территорию Мексики.

Исследование, проведенное мексиканским правительством, показало: за последние 10 лет в страну было незаконно ввезено 2,5 млн единиц оружия, в том числе оружие военного назначения вроде винтовки Барретта 50-го калибра, способной сбивать вертолеты. И, разумеется, вся эта амуниция оседала не в руках рядовых любителей попалить по пустым бутылкам в выходной денек, а шла прямиком в печально известные наркокартели.

Надо сказать, что мексиканцы неплохо подготовились к суду и нашли несколько юридических прецедентов . Например, решение компании Remington Arms, производителя целого ассортимента гражданского и военного огнестрельного оружия, выплатить около $33 млн семьям 26 погибших в резне в школе Сэнди Хук в Коннектикуте в 2012 году. При этом компания обвинялась даже не в контрабанде, а в навязчивом маркетинге своего оружия.

топ Фото: Global Look Press/Boethling

Помимо требования ужесточить контроль за поставками оружия, Мексика запросила у американских компаний $10 млрд в качестве компенсации за нанесенный урон.

Уже не гламурная пустышка

С самого «рождения» кукла Барби вызывала не только восторг девочек по всему миру, но и многочисленные упреки взрослых в том, что кукла формирует у детей нереалистичные представления о женской красоте и неправильные идеалы . Неспроста определение «кукла Барби» в отношении девушек с броской внешностью и не обезображенным интеллектом лицом было далеко не комплиментом.

Но в последние годы компания-производитель Mattel серьезно исправила имидж куклы , выпустив Барби с разными цветами кожи, принципиально негламурными нарядами (например, Барби в хиджабе на потребу мусульманских покупателей) и даже куклу в инвалидном кресле и со съёмным протезом в угоду борцам за инклюзивность.

На этой неделе компания представила новый образец — куклу в образе профессора-вирусолога Сары Гилберт, в прошлом году удостоенной ордена Британской империи за разработку вакцины от коронавируса . Изначально идея создания куклы в ее честь показалась госпоже Гилберт странной, но затем она сочла, что новинка покажет детям, насколько важен труд ученых, и, возможно, вдохновит немало девочек заниматься наукой.

топ Фото: REUTERS/University of Oxford

К слову, вирусолог из Британии стала не первым умным прототипом Барби. Ранее Mattel уже выпускала куклу в виде австралийской создательницы многоразового защитного костюма для врачей Кирби Уайт и ученой-биомедика из Бразилии Жаклин Гоэс де Жезус.

Никакой свадьбы и одни сплошные похороны

Очевидно, кто-то так сильно не хотел одной свадьбы и так упорно молил небеса помешать ей, что вселенная услышала. На этой неделе в Бангладеш молния поразила свадебную церемонию, убив разом 17 человек и ранив еще 14, включая будущего мужа .

Всё произошло 4 августа, когда многочисленные гости со стороны жениха плыли на банкет в доме невесты через реку Падма и вот-вот собирались сойти в прибрежном городе Шибгандж. Но, увы, не успели — пока гости еще были на судне, разразился страшный ливень с грозой и молниями.

Ежегодно удары молнии приводят к гибели сотен людей в Бангладеш. К примеру, в 2016 году это природное явление было объявлено общенациональным стихийным бедствием после того, как только за один майский месяц удары с неба унесли жизни более 200 человек .

топ Фото: TASS/AP/Md Jahangir Alom

Как уверены эксперты, рост числа смертельных ударов молний в последние годы напрямую связан с вырубкой лесов, из-за чего в стране исчезло большое число высоких деревьев, в прошлом принимавших электрический разряд на себя.