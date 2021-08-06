В Минске отреагировали на лишение тренеров Тимановской аккредитации на ОИ

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии в пятницу, 6 августа, опубликовал официальное заявление о решении дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении тренеров легкоатлетки Кристины Тимановской аккредитации на Олимпиаде в Токио.

«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь подтверждает данную информацию, и в ближайшее время тренеры вернутся в Минск. Вместе с тем они оставляют за собой право обжаловать данное решение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что НОК открыт к продолжению диалога и находится в тесном сотрудничестве с МОКом для выяснения всех обстоятельств принятого решения.

«НОК Беларуси в полной мере отстаивает и будет далее защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых», — заключили с комитете.

Ранее в этот день белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак были лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из олимпийской деревни из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

В конце июля Тимановская раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов на Олимпиаде в Токио, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления, при этом, по ее словам, она бегает только короткие дистанции.

После этого, по ее словам, ее отстранили от соревнований и попытались насильно вернуть в Белоруссию. В национальном олимпийском комитете указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

4 августа спортсменка улетела в Варшаву после того, как польские власти предоставили ей убежище. Вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Польши Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров страны.

МОК инициировал собственное расследование инцидента с легкоатлеткой. В рамках процесса дисциплинарная комиссия комитета изучила версию Национального олимпийского комитета Белоруссии по ситуации.