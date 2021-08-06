МОК допустил санкции против олимпийского комитета Белоруссии

Санкции по отношению к белорусскому Национальному олимпийскому комитету (НОК) могут последовать из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом в пятницу, 6 августа, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Будут ли еще санкции? Это решает дисциплинарная комиссия, процесс продолжается по этому делу. Еще ничего не закончено. Меры и санкции еще могут последовать», — заявил Бах, отвечая на вопрос журналистов о санкциях против олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с Тимановской .

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов на Олимпиаде в Токио, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления, при этом, по ее словам, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны спортсменки в НОК Белоруссии указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Однако, как сообщила сама девушка, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой.

Участница Игр позже призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию, и обратилась за помощью к полиции воздушной гавани, после чего ее взяли под охрану.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Польский вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров страны сразу после прилета, ей предоставлена гуманитарная виза.

Самолет с Тимановской приземлился в Польше 4 августа. При этом борт летел в обход белорусского воздушного пространства. Спортсменка заявила, что готова вернуться на родину, когда для нее там «будет безопасно».

Спортсменка объяснила свою критику в адрес тренеров сборной страны тем, что перенервничала. По ее словам, она готовилась к конкретным дистанциям. Однако в тот момент, когда узнала, что из-за стечения обстоятельств может принять участие в эстафете 4х400, она была немного шокирована и эмоции взяли верх.

5 августа стало известно, что белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из олимпийской деревни из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. В МОКе сообщили, что наставники получат возможность высказать свою позицию.