В России за сутки выявили 22 660 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 22 660 случаев заболевания COVID-19, сообщили в пятницу, 6 августа, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Москве (2583), Санкт-Петербурге (1909) и Подмосковье (1394).

За последние сутки в стране из-за последствий вируса скончались 792 человек, выздоровели 20 141 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 402 564 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 163 301 летальный исход, выздоровели 5 720 353 человека.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против снятия ограничений по коронавирусу в России. Достаточный для прекращения циркуляции коронавируса в стране уровень иммунизации населения пока не достигнут, подчеркнула она.

В тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что некоторые регионы страны вызывают особое беспокойство в связи с ситуацией по коронавирусу. Речь шла о республиках Тыва и Коми, Севастополе и Самаре, Магаданской и Астраханская областях, а также Красноярском крае.

4 августа Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она подчеркнула, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

Вместе с тем министр отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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