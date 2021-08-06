Прямой эфир
Мир
В Грузии заявили о неготовности восстановить дипотношения с Россией
Спорт
МОК допустил санкции против олимпийского комитета Белоруссии
Армия
Шойгу заявил о полной вакцинации в армии от COVID-19
Мир
Байден поручил заменить 50% продаваемых в США машин на электромобили
Спорт
Российский боксер Гаджимагомедов стал серебряным призером Игр в Токио
Общество
В Истру выехала комиссия МВД для установления обстоятельств побега заключенных
Спорт
Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов МОКа
Мир
Вопрос о зрителях на Паралимпиаде решится после завершения Олимпиады
Общество
В России предложили выплачивать пособие за прохождение плановой диспансеризации
Сюжет:

В России за сутки выявили 22 660 новых случаев коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России за минувшие сутки выявлено 22 660 случаев заболевания COVID-19, сообщили в пятницу, 6 августа, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ковидно улучшение: в РФ замедлился прирост заболеваемости коронавирусом
Какие регионы лидируют по охвату вакцинации и зачем Путин вызвал Савельева в Кремль

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Москве (2583), Санкт-Петербурге (1909) и Подмосковье (1394).

За последние сутки в стране из-за последствий вируса скончались 792 человек, выздоровели 20 141 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 402 564 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 163 301 летальный исход, выздоровели 5 720 353 человека.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против снятия ограничений по коронавирусу в России. Достаточный для прекращения циркуляции коронавируса в стране уровень иммунизации населения пока не достигнут, подчеркнула она.

В тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что некоторые регионы страны вызывают особое беспокойство в связи с ситуацией по коронавирусу. Речь шла о республиках Тыва и Коми, Севастополе и Самаре, Магаданской и Астраханская областях, а также Красноярском крае.

4 августа Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она подчеркнула, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

Вместе с тем министр отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021