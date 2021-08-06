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Британский врач раскрыл способ решения проблем со сном

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Британский врач Каран Радж в своем TikTok рассказал о методе, который поможет решить проблемы со сном.

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По словам врача, речь идет о методе «10-3-2-1». Радж пояснил, что за 10 часов до сна стоит отказаться от употребления напитков, в которых содержится кофеин. Именно столько времени требуется организму для его вывода и устранения его стимулирующего эффекта.

Помимо этого, за три часа до сна следует отказаться от существенных приемов пищи. Это поможет избежать изжоги и пробуждений ночью.

Также за несколько часов до сна лучше отказаться от употребления алкоголя, потому что его действие мешает фазе быстрого сна, пишет НСН. Еще стоит перестать работать за два часа до сна, это поможет расслабиться.

Кроме того, Радж призвал отказаться от использования гаджетов за час до отхода ко сну, потому что синий цвет дисплеев препятствует выработке мелатонина, который контролирует цикл сна и бодрствования.

5 августа сообщалось, что американский диетолог Саманта Кэссетти рассказала, что грецкие орехи — это продукт, который помогает улучшить качество сна. В день, по мнению Кэссетти, необходимо съедать от 7 до 14 грецких орехов. Диетолог также призвала заменить грецкими орехами несколько менее здоровых перекусов.

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