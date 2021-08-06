Разведка США получила данные о вирусах в лаборатории Уханя

Американская разведка получила генетические данные о вирусах Уханьского института вирусологии. Об этом 6 августа сообщил телеканал CNN.

Не уточняя подробности о том, когда и каким образом были получены эти данные, телекомпания предположила, что это могло произойти в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории. По информации CNN, теперь в распоряжении спецслужб оказались сведения о 22 тыс. вирусов, которые изучали в уханьской лаборатории.

По итогам исследования генетических материалов предполагается сделать выводы о том, могла ли стать причиной пандемии утечка вируса из китайской лаборатории. Сроки завершения расследования пока не указываются. Работу специалистов осложняет тот факт, что обнаруженные записи сделаны на китайском языке с использованием специальной лексики и для этого американским исследователям требуются надежные переводчики и высококвалифицированные специалисты.

Также уточняется, что в сентябре 209 года полученные американскими спецслужбами генетические данные были удалены китайскими чиновниками, и Китай отказывал в передаче это и другой информации о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и США.

Версия об утечке вируса, вызвавшего пандемию, из лаборатории Уханя, звучит не впервые. 2 августа был опубликован отчет республиканцев из палаты представителей США об утечке коронавируса из уханьской лаборатории. Согласно документу, лаборатория в Ухане якобы проводила испытания вирусов «в небезопасных условиях». Предполагается, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, передает «Газета.ру».

В июле директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин категорически отверг теорию о создании нового типа коронавируса в лаборатории и последующей его утечке. Он подчеркнул, что в учреждении приняты серьезные меры безопасности.

15 июля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус допустил вероятность утечки коронавируса из уханьской лаборатории. Таким образом он поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором специалисты пришли к выводу, что утечка вируса из лаборатории является «крайне маловероятной».

До этого, в мае, в комитете палаты представителей Соединенных Штатов по разведке заявили о «косвенных доказательствах» в подтверждение версии о лабораторной утечке. В качестве примера представители США привели информацию, согласно которой еще в 2017 году Китай предупреждал американских дипломатов о том, что лаборатория в Ухане занимается «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности».

В том же месяце газета The Wall Street Journal выдвинула предположение, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

Пекин опроверг обвинения, называя такую теорию клеветой и заговором. Китайские ученые подчеркивали, что лаборатория в Ухане обладает серьезной системой безопасности, а болезнь ученых никак не была связана с коронавирусом.