РФ и Узбекистан на учениях отработали освобождение поселения от боевиков

РФ и Узбекистан на учениях отработали освобождение поселения от боевиков

2021-08-06 09:18:51

2021-08-06 09:18:51

2021-08-06 09:18:51

2021-08-06 09:18:51

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