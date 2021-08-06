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Автопроизводители в США увеличат продажи электрокаров до 50%

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В США собираются развивать инфраструктуру для электрокаров, сообщает телеканал «Известия». Американские автопроизводители должны будут к 2030 году увеличить продажи электрокаров до 50%. Соответствующее распоряжение подписал глава Белого дома Джо Байден. На развитие отрасли власти планируют потратить $330 млрд. Часть инвестиций пойдет на строительство новых заводов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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