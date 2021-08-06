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ЦБ РФ отозвал лицензию у КС Банка

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Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КС Банка, говорится в сообщении ЦБ от 6 августа.

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«Деятельность КС Банка была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях низкого качества кредитного портфеля КС Банка совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

ЦБ добавил, что КС Банк искусственно улучшал финансовые показатели и скрывал свое реальное финансовое положение, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

«В связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков», — дополнили в ЦБ.

Ранее, 23 апреля, Центральный банк России отозвал у Профессионального инвестиционного банка лицензию на осуществление банковских операций. Такое решение ЦБ обусловлено установленными регулятором нарушениями в деятельности организации. В частности, Проинвестбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

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