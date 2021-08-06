В России предложили выплачивать пособие за прохождение плановой диспансеризации

В целях улучшения здоровья россиян уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила выплачивать пособие за своевременное прохождение плановой диспансеризации. Об этом свидетельствует текст обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

«Прошу Вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Здоровая Россия», предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков», — приводит текст документа RT.

Волынец отметила, что своевременное прохождение плановой диспансеризации помогает выявить заболевания на ранней стадии, продлить активную жизнь и повысить её качество.

Она предложила ввести специальные QR-коды, которые люди будут получать при прохождении диспансеризации. Коды будут загружаться на портал госуслуг, и на их основании раз в три года граждане смогут получить пособие.

По словам Волынец, предложенная мера призвана «повысить внимание граждан к сохранению здоровья, регулярному прохождению медицинского обследования и формированию культуры плановой диспансеризации».

Ранее, 21 июля, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в 67 регионах России началась расширенная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. 7 июля Минздрав утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, при этом приоритет отдается людям, переболевшим COVID-19. Отмечается, что процедуру можно не проходить — это право, а не обязанность.

16 апреля, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 30 млн россиян прошли диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию.

В марте Минздрав России разработал проект, который предусматривает диспансеризацию раз в три года для граждан с 18 до 39 лет. Кроме того, ежегодный комплекс подобных мероприятий должны проходить россияне в возрасте от 40 лет.