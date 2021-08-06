В МИЦ «Известия» подводят итоги приемной кампании в творческие вузы – 2021. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная итогам приемной кампании в творческие вузы – 2021.

Как проходила приемная кампания в нынешних эпидемиологических условиях? Какие факультеты наиболее востребованы в 2021-м году? Какова география абитуриентов? Что ожидать от нового учебного года и каким будет формат обучения, расскажут:

- Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа;

- Владимир Малышев, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова;

- Александр Рыжинский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных.