МИЦ «Известия» — генеральный информационный партнер ВЭФ-2021

Со 2 по 4 сентября 2021 года с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). Мультимедийный информационный центр «Известия» расскажет о ключевых событиях ВЭФ — главного мероприятия по развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На всех площадках МИЦ «Известия» будет доступна информация об основных сессиях форума, интервью с гостями и участниками, аналитические материалы по подписываемым соглашениям и многое другое в круглосуточном режиме в течение всего периода проведения ВЭФ-2021

Кроме этого, на сайте «Известий» будет создан специальный раздел «ВЭФ-2021» с важнейшими новостями форума, а телеканал IZ будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ВЭФ. Кроме того, новости с форума — в выпусках «Известий» на телеканалах РЕН ТВ и «Пятый», а также на городском телеканале «78».

Выступая генеральным информационным партнером форума, МИЦ «Известия» на форуме традиционно представлен выездной телевизионной студией, в которой в режиме реального времени будет происходить запись интервью с участниками форума, представителями государственных и бизнес-структур, политиками, общественными деятелями.

На плазменных экранах и бегущей новостной строке на стенде МИЦ «Известия» участники смогут следить за событиями форума, а также за информационной картиной дня в целом.