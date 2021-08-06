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Редкий леопард попал в кадр в национальном парке в Приморье

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Дальневосточный леопард, который ранее ни разу не фиксировался учеными, попал на видео в национальном парке «Земля леопарда» Приморского края. Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, пресс-служба нацпарка.

Краснокнижный хищник был запечатлен крупным планом в 4K на беззеркальный фотоаппарат, который оборудован для автоматической съемки. На видео изображен самец возрастом около полутора лет. Сначала животное подошло к фотоловушке, при этом внимательно смотря по сторонам. Приблизившись к камере, он замечает ее и на несколько секунд задерживается, осматривая незнакомый объект.

Хищнику присвоили номер Leo 191M. Такие номера есть у каждого взрослого дальневосточного леопарда в нацпарке. Отмечается, что опознать каждого отдельного хищника легко, поскольку у каждого леопарда свой особый окрас, который не повторяется у других.

В дальнейшем полуторагодовалому самцу присвоят собственное имя и паспорт, где будет собрана вся информация об этой особи.

Дальневосточный леопард является самой редкой в мире большой кошкой и находится на грани вымирания. В XX веке вид внесен в Красную книгу МСОП, Красную книгу России, Красный список МСОП и в приложение I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Охота на леопарда запрещена с 1956 года.

В России на сегодняшний день зафиксировано в общей сложности 110 особей, хотя еще в начале XXI века в дикой природе оставалось лишь 35 дальневосточных леопардов.

В пресс-службе нацпарка отмечали, что леопард сможет окончательно отойти от опасной черты при достижении популяции в 150 особей.

Национальный парк «Земля леопарда» находится рядом с Владивостоком в Приморском крае. Особо охраняемые природные территории охватывают Хасанский и Надеждинский районы, а также частично — Владивостокский и Уссурийский городские округа. За последний год в нацпарке родились 16 котят, а разнообразие леопардов насчитывает 4 вида кошек, в том числе 31 амурский тигр.

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