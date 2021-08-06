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Вопрос о зрителях на Паралимпиаде решится после завершения Олимпиады

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Вопрос о присутствии болельщиков на Паралимпиаде в Токио рассмотрят после закрытия Олимпиады. Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, на пресс-конференции премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

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«Мы обсудим это после закрытия Олимпиады в пятистороннем формате. Основанием для принятия решения станет ситуация с коронавирусом», — сказал премьер.

Отмечается, что заседание пройдет при участии представителей японского правительства, администрации Токио, оргкомитета «Токио-2020», Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК).

Паралимпиада в столице Японии пройдет с 24 августа по 5 сентября.

8 июля организаторы Олимпийских игр в Токио решили не допускать местных жителей на спортивные мероприятия, которые пройдут в столичном регионе, хотя ранее установили лимит в 10 тыс. японских зрителей на трибунах и не более 50% заполняемости спортивных объектов.

С 12 июля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который продлится до 22 августа.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Название Игр — Токио-2020 — сохранено.

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