Россиянин Садулаев вышел в полуфинал турнира ОИ по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе в весе до 97 кг, победив грузина Элизбара Одикадзе. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Россиянин победил спортсмена из Грузии со счетом 10:0. В полуфинале Садулаев встретится с кубинцем Рейнерисом Саласом.

Ранее в этот день сообщалось, что россиянин Гаджимурад Рашидов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира Токио-2020 по вольной борьбе.

Днем ранее российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль ОИ в весовой категории до 57 кг. В финале турнира он одержал победу над спортсменом из Индии Кумаром Рави со счетом 7:4.

В этот же день российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады, поборов американца Дьюка Рэгана в весовой категории до 57 кг.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.