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Дождь и температура +22 градусов ожидаются в Москве 6 августа

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Дождь с грозой прогнозируются в Москве в пятницу, 6 августа, следует из данных Гидрометцентра России.

В течение дня будет облачно и дождливо, местами ожидаются ливни и даже грозы. Столбик термометра при этом будет на уровне +20...+22 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 6–11 м/c. Однако при грозе порывы будут достигать 15 м/c. Давление ожидается на уровне 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет +18... +23 градусов.

При этом ночью в столичном регионе похолодает до +15.. +17 градусов.

Ранее в этот день в Москве и области синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра. Период предупреждения продлится до 21:00 6 августа.

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