СК РФ заявил о причастности украинских силовиков к убийству Стенина

Причастные к убийству фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина были одеты в форму с изображением национального флага Украины, заявили в пятницу, 6 августа, в Следственном комитете России в седьмую годовщину преступления.

«Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины. Идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости», — цитирует ведомство «РИА Новости».

По версии СКР, причастность украинским силовиков к убийству Стенина и других гражданских лиц не вызывает сомнений.

Годом ранее Следственный комитет заявил о том, что за шесть лет Киев так и не продвинулся в расследовании гибели российского журналиста Андрея Стенина. СКР официально обращался к украинским коллегам за помощью в этом деле, однако Киев ответил формальным отказом.

33-летний фотокорреспондент РИА «Новости» Андрей Стенин был убит при обстреле колонны автомобилей в Снежнянском районе Донецкой области 6 августа 2014-го года. Тогда были уничтожены десятки машин, погибли почти все находившиеся там мирные граждане.

5 сентября того же года Стенин был посмертно награжден орденом Мужества. В указе президента указывалось, что эту награду фотожурналист получил за героизм, проявленный при исполнении профессионального долга.