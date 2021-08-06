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Появилось видео из дома зарезавшего семью в Хакасии

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры из жилища, где обитал Федор Панов, который накануне в Хакасии зарезал семью из пятерых человек, в том числе восьмилетнего ребенка.

На видео представлены условия жилища Панова, где практически отсутствует мебель. В доме стоят только стол, диван и пара шкафов.

Там же правоохранители обнаружили нож, которым Панов, вероятно, убивал всех своих жертв. Холодное оружие сейчас направили на экспертизу.

Сам задержанный уже дал признательные показания и рассказал следователям подробности своего преступления. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Ранее он отбывал 18 лет за аналогичное преступление. Он освободился месяц назад.

Об убийстве семьи из пяти человек стало известно 5 августа. Тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в Джириме.

Жительница села Джирим в Хакасии рассказала, что местное население боялось Федора Панова. При этом другая жительница села сообщила о том, что между мужчиной и дочерью погибших были романтические отношения. По данным источника РЕН ТВ, это могло стать мотивом убийства.

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