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На Олимпиаде выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

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На Олимпийских играх в Токио зафиксировали 29 новых случаев заражения COVID-19, следует из отчета оргкомитета Олимпиады, опубликованного в пятницу, 6 августа.

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Таким образом, общее число заражений коронавирусной инфекцией на ОИ достигло 382.

Всего за время Олимпийских игр и подготовительного периода начиная с 1 июля было сделано более 570 тыс. тестов на коронавирус.

Днем ранее наблюдался суточный рекорд заражений коронавирусом: число случаев достигло 31.

4 августа стало известно, что российская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на COVID-19.

В июле отмечалось, что спортсмены на Олимпийских играх обязаны носить медицинские маски в тех местах, где этого требуют организаторы, иначе к ним будут применяться дисциплинарные меры.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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