Фура и легковушка загорелись после ДТП под Краснодаром

Под Краснодаром произошла авария с участием фуры и легковушки, в результате которой оба автомобиля загорелись. Последствия ДТП опубликовал в пятницу, 6 августа, телеканал РЕН ТВ.

На кадрах, видно, что машины охвачены огнем, их пытаются потушить сотрудники противопожарной службы.

Авария произошла около станицы Новотитаровской на Ейском шоссе. Пока не известно, пострадал ли кто-то в этом ДТП.

Ранее, 5 августа, стало известно, что три человека погибли в результате столкновения автомобиля и тепловоза на железнодорожном переезде в Иркутской области. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.