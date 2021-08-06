CNBC заявил о сливе хакерами из РФ данных миллиона кредитных карт

Группа хакеров из России выложила в даркнете номера 1 млн кредитных карт, утверждает в четверг, 5 августа, телеканал CNBC со ссылкой на данные фирмы по кибербезопасности Q6.

Отмечается, что речь идет о группировке All World Cards из России, которая предлагает данные карт другим киберпреступникам «для мошеннических трансакций».

При этом в публикации не приводятся доказательства тому, что названные хакеры действительно связаны с Россией. Однако телеканал дает развернутые рекомендации по защите данных своих кредитных карт. К ним относятся, в частности, заморозка кредитного счета и оповещение своей кредитной организации о вероятном мошенничестве.

28 июля российский посол в США Анатолий Антонов рассказал о том, что Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов Соединенных Штатов по кибератакам, тогда как 80 российских запросов остались без ответа.

Вместе с тем он напомнил, что президент России Владимир Путин озвучил инициативу о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области информбезопасности.

Днем ранее заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг уточнил, что Россия по-прежнему находится во главе списка стран, с территории которых совершаются кибератаки. Однако, как отметил Даунинг, власти России к ним непричастны.

Вопрос кибербезопасности также поднимался на полях российско-американского саммита в Женеве 16 июня, где лидеры двух стран договорились начать консультации по данному направлению. Путин отмечал, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с территории США, Канады и Великобритании.