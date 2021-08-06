Роскомнадзор расценил действия компании Google и администрации YouTube в России как цензуру и ограничение права россиян на свободный доступ к информации. Об этом регулятор сообщил «Известиям» после того, как 4 августа Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу компании Google и признал обоснованность ранее принятых судебных решений по снятию ограничений с документального фильма Александра Рогаткина «Беслан».

В Роскомнадзоре считают, что этот и ряд других прецедентов демонстрируют политику двойных стандартов и дискриминацию российских зрителей и авторов сюжетов со стороны корпорации Google и принадлежащего ей видеохостинга YouTube.

«Блокировке и ограничениям подвергаются ролики, которые рассказывают о героических подвигах советских граждан в годы Великой Отечественной войны. В то же время размещенные на видеохостинге материалы с пропагандой нацистской символики, искажением исторической правды о преступлениях нацистских карателей в годы ВОВ не удаляются и находятся в свободном доступе», — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

В регуляторе добавили, что YouTube регулярно ограничивает доступ к аккаунтам и отдельным материалам российских СМИ вроде НТВ, «Россия 24», ТВЦ, RT и Sputnik. Только в этом году видеохостинг воспрепятствовал доступу еще к двум документальным фильмам, трансляции обращения Владимира Путина к россиянам и не только.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что YouTube — лидер среди иностранных сервисов по количеству неудаленного противоправного контента: на данный момент на сайте хранится и находится в свободном доступе 4,8 тыс. запрещенных материалов. Всего Роскомнадзор направил администрации компании Google более 23,5 тыс. требований удалить с видеохостинга запрещенный контент.

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В контентном счете: Роскомнадзор заявил о цензуре и двойных стандартах YouTube