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Олимпийская чемпионка Бацарашкина рассказала о своем амулете из «Ведьмака»

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Двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Токио-2020 в стрельбе, 24-летняя Виталина Бацарашкина в интервью «Известиям» рассказала, за что она так любит свой амулет-медальон одной из шести школ вселенной польского писателя Анджея Сапковского и одноименной серии игр «Ведьмак».

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«Я просто люблю котиков. Покажите мне, кто их не любит! Медальон миниатюрный, с прикольным изображением. Поднимает настроение», — объяснила Бацарашкина корреспонденту «Известий» по прилету в Москву из Токио.

Также ставшая триумфатором Олимпиады в Японии россиянка рассказала о своих эмоциях от завоеванных медалей.

«Пока еще не до конца осознала, чего добилась, — сказала Бацарашкина. — Всё-таки это были очень сложные и долгие соревнования. И подготовка к ним далась непросто. Проделана большая и долгая работа как всеми нами, спортсменами, так и нашей командой тренеров и специалистов. Было тяжело, поэтому еще надо отдохнуть и переварить то, что было в Токио. Можно сказать, что ожидали медаль в командной стрельбе, упражнении микст. Считали, что можем побороться там за место в тройке. А вот то, что выиграю столько личных наград, не предполагала».

Напомним, Виталина Бацарашкина принесла российской команде первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Наша спортсменка завоевала золотые медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, а в паре с Артемом Черноусовым она взяла серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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