Премьер Сент-Винсента и Гренадин пострадал во время протестов

Премьер-министру государства Сент-Винсент и Гренадины Ральфу Гонсалвесу травмировали голову во время протестов, которые проходили в столице Кингстаун в четверг, 5 августа. Об этом сообщил новостной портал Loop News.

Отмечается, что премьер был ранен, когда возвращался на заседание парламента днем, когда в центре города проходили демонстрации. По словам пресс-секретаря премьера, протестующий бросил какой-то твердый предмет, который попал политику в голову, после чего у него пошла кровь. Гонсалвес был доставлен в мемориальную больницу Милтона Като, в настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Протесты возле здания парламента вызваны предложенными поправками к Закону об общественном здравоохранении. По мнению собравшихся, новая мера сделает вакцинацию от коронавируса обязательной в Сент-Винсенте и Гренадинах, независимо от индивидуальных особенностей людей.

Сам Гонсалвес 29 июля в эфире Star Radio опроверг данное предположение, заявив, что не желающие вакцинироваться могут уйти с работы и найти себе новое место. Кроме того, предполагаемая поправка касаемо наличия медотвода вводит обязательное условие, чтобы документ выдавался исключительно врачом, пишет Searchlight. Премьер добавил, что определенным категориям работников, которые не хотят прививаться, могут запретить работать в их области.

1 августа во Франции более 200 тыс. человек вышли на акции против расширения мер по обязательной вакцинации от коронавируса.

Протесты в Париже начались после того, как 12 июля президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к нации, в котором обозначил ряд новых ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса.

Было объявлено, что с начала августа в торговые центры, поезда, самолеты и заведения общественного питания будут пускать только по санитарным пропускам, подтверждающим прохождение вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

Кроме этого, в стране с 15 сентября все медицинские работники, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, больше не смогут работать и не будут получать зарплату.