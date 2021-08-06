Шесть регионов могут лишить субсидий на газовые заправки

Бюджетные ассигнования программы субсидирования строительства газовых заправок могут перераспределить, сказано в протоколе комиссии по энергетике Госсовета РФ от 28 июня (есть у «Известий»).

Речь о средствах подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива». Она подразумевает строительство 1273 газовых заправок в 28 регионах до 2024 года. На возведение объектов субъекты ежегодно получают из федерального бюджета 8,3 млрд рублей, отмечено в документе.

«В ряде регионов существуют определенные риски исполнения заявленных планов в связи со снижением темпов строительства газозаправочной инфраструктуры (…). Требуется ускорить строительство газозаправочной инфраструктуры и переоборудование транспорта на использование природного газа», — приведена позиция Минэнерго в протоколе.

По мнению специалистов ведомства, к регионам с недостаточной скоростью расширения газозаправочной инфраструктуры относятся Краснодарский и Ставропольский края, а также Волгоградская, Липецкая, Владимирская и Новгородская области. Например, в Ставрополье планировали ввести в эксплуатацию в 2021 году восемь АГНКС, но фактически готовы два объекта, строительство трех может быть перенесено на 2022-й, указано в протоколе.

Сейчас рассматривается вопрос о перераспределении бюджетных ассигнований по программе, указано в протоколе. Из субъектов, которые не выполняют показатели, средства могут передать регионам, пока не включенным в проект, но в которых принимаются инициативные решения по поддержке развития рынка газомоторного топлива, отмечено в документе.

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Игра на выбирание: регионы могут лишить субсидий на газовые заправки