Глава ВОЗ предупредил о «периоде реальной опасности» из-за COVID-19

Человечество вступило в «период реальной опасности» из-за бушующей по всему миру пандемии коронавирусной инфекции, заявил в четверг, 5 августа, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — сказал Гебрейесус на брифинге для представителей стран-членов ВОЗ в Женеве.

По его словам, распространение коронавируса усиливается посредством возросших социальных контактов, непоследовательных мер в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной вакцинации». Он добавил, что более 80% вакцин от коронавирусной инфекции «ушло в страны с высокими и средними доходами».

Гендиректор считает неправильной сегодняшнюю ситуацию, при которой работники здравоохранения в государствах с низкими доходами «не получают вакцину», хотя в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

«С трудом обретенные достижения [в борьбе с пандемией] утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», — указал он.

Гебрейесус снова призвал ввести мораторий на повторную вакцинацию по меньшей мере до конца сентября. По его словам, эта мера поможет направить высвободившиеся дозы вакцины в страны с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели — иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира к октябрю.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесуса призвал к остановке ревакцинации в мире до сентября. Этот шаг он объяснил потребностью обеспечить вакцинацию не менее 10% населения каждой страны.

По подсчетам организации, в странах с высоким уровнем доходов в мае было введено около 50 доз вакцин на каждые 100 человек, и с тех пор это число удвоилось. Однако в странах с низким уровнем доходов речь идет о 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия дополнительных поставок.

В тот же день заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган сообщил «Известиям», что на сегодняшний день в мире сталкиваются две противоположные точки зрения о необходимости ревакцинации, поэтому подходы в той или иной стране к этому вопросу будут зависеть от того, какую точку зрения поддержит руководство государства.

В свою очередь, администрация США назвала неверным призыв ВОЗ ввести временный мораторий на бустерные прививки от COVID-19 до конца сентября. В Белом доме уточнили, что «могут делать и то и другое».