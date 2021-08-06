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МИД Литвы предупредил Минск о санкциях

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Литва примет все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, чтобы ограничить потоки нелегальной миграции из Белоруссии. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе МИДа страны.

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Как подчеркнули в ведомстве, пока санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом нет.

«Отметим, что санкции не были бы предложены, если бы Минск прекратил действия, нарушающие международные нормы и соглашения», — подчеркнули в пресс-службе МИДа страны. — Как заявлял министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, «если Беларусь продолжит поощрять контрабанду людей, Литва поднимет вопрос о дополнительных санкциях против Белоруссии в Брюсселе».

Кроме того, 4 августа глава литовского МИДа пригрозил тем, что экспорт калийных удобрений из Белоруссии через Литву может быть полностью прекращен. Эти удобрения — стратегический товар, производимый на предприятии «Беларуськалий». Именно из литовского порта в Клайпеде он из Белоруссии идет в страны Азии и Южной Америки — главные потребители продукта.

С начала этого года Вильнюс зафиксировал рекордное количество нелегальных мигрантов — почти 4 тыс. ЕС поддерживает Литву, обвиняя в поощрении нелегальной миграции Александра Лукашенко. В Еврокомиссии «Известиям», в свою очередь, заявили, что Евросоюз готов ввести новые ограничительные меры против Минска, если ситуация не улучшится.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Переходя границы: ЕС не исключает санкции против Минска из-за нелегалов

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