Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны»

Аргентинский форвард Лионель Месси за 17 лет в составе футбольного клуба «Барселона» завоевал 35 трофеев.

Месси начал играть в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач, уточняет «Спорт-Экспресс».

За это же время форвард выиграл 35 трофеев. Будучи членом «Барселоны», аргентинец становился десятикратным чемпионом Испании, семь раз брал Кубок страны и восемь раз — национальный Суперкубок. Он также четырежды побеждал в Лиге чемпионов и трижды на Суперкубке УЕФА, а также в трех клубных чемпионатах мира.

Месси также является шестикратным обладателем «Золотого мяча», что является рекордным показателем.

Ранее, 5 августа, стало известно, что Лионель Месси не заключил новый контракт с «Барселоной». Стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

Контракт 34-летнего Месси с «Барселоной» истек еще 30 июня. Футболист получил статус свободного агента.

Намерение покинуть каталонский клуб Месси высказывал еще в 2020 году из-за конфликта с руководством клуба, но позднее объявил о решении остаться, не желая вступать в юридический спор с «Барселоной».