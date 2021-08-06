Прямой эфир
Мир
Италия временно освободила жителей Сан-Марино от ковид-паспортов
Мир
Президент Молдавии заявила о готовности наладить сотрудничество с РФ
Общество
Правительство попросили не допускать продажу «веселящего газа» в интернете
Общество
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о гибели моряков судна «Онега»
Общество
Петербургская актриса Галина Короткевич умерла на 100-м году жизни
Мир
В Абхазии установили предельные цены на топливо
Мир
Amazon отложит возвращение сотрудников в офисы до 2022 года
Общество
В России 70% жителей в 14 регионах получили первую дозу вакцины
Общество
Внук изрезал ножом бабушку и дедушку во время застолья в Калининграде
Сюжет:

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться»
Ученый Александр Чернокульский — о том, каким регионам России грозят мощные наводнения, а каким — засухи из-за изменения климата

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в тексте.

Отмечается, что период предупреждения продлится до 21:00 6 августа.

В то же время, согласно прогнозу, днем в пятницу воздух в городе прогреется до +20... +22 градусов, по области — до +18... +23 градусов.

Ранее в тот же день Гидрометцентр сообщал, что в выходные в Москве и области температура поднимется до +30 градусов. Тем не менее, по прогнозам синоптиков, до конца недели в регионе будут идти дожди.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021