В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы

Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в тексте.

Отмечается, что период предупреждения продлится до 21:00 6 августа.

В то же время, согласно прогнозу, днем в пятницу воздух в городе прогреется до +20... +22 градусов, по области — до +18... +23 градусов.

Ранее в тот же день Гидрометцентр сообщал, что в выходные в Москве и области температура поднимется до +30 градусов. Тем не менее, по прогнозам синоптиков, до конца недели в регионе будут идти дожди.