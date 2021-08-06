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Петербургская актриса Галина Короткевич умерла на 100-м году жизни

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Старейшая петербургская актриса РСФСР Галина Короткевич скончалась на 100-м году жизни, рассказал в четверг, 5 августа, худрук Театра им. Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

«Галина Петровна скончалась сегодня вечером, не дожив двух недель до своего 100-летия. Мы готовились отметить эту дату, ведь с нашим театром эта удивительная женщина была связана с 1962 года, сыграв здесь многие десятки ролей в классике и современной драматургии. Это была актриса редкого творческого оптимизма, выходившая на сцену еще несколько лет назад», — поделился Новиков в беседе с ТАСС.

Он обратил внимание на тот факт, что в одной только постановке «Миллионерша» Короткевич сыграла почти 800 раз.

О дате похорон объявят позднее.

Народная артистка РСФСР (1974) Галина Короткевич окончила Ленинградский театральный институт в 1946 году, после чего служила в Новом театре на протяжении 15 лет. В 1962 году Короткевич стала работать в Театре им. Веры Комиссаржевской. Актриса переиграла почти всю русскую классику, а также участвовала во многих постановках по знаменитым зарубежным произведениям. Например, в роли Норы по драме Ибсена «Кукольный дом» за 12 лет жизни спектакля Короткевич побывала свыше 400 раз.

На протяжении всей Великой Отечественной войны Короткевич выступала с бригадой при Ленинградском доме Красной армии на Волховском, Ленинградском и Ладожском фронтах. Она давала концерты в воинских частях у Пулковских высот, во время боев под Синявино, а по ночам выступала на Ладоге по «Дороге жизни».

В 2009 году удостоена премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

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