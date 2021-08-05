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Строительство фуникулера в кремле Нижнего Новгорода завершат до конца года

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В Нижегородском кремле до конца 2021 года завершат строительство фуникулера. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в управлении делами регионального правительства.

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Подрядчик уже завершил работы по укреплению склонов: установлены подпорные стены и сваи. Объект введут в эксплуатацию после положительного заключения Ростехнадзора.

Стоимость контракта с подрядчиком составляет 320 млн рублей. Работы проводит госпредприятие по достройке и реставрации объектов недвижимости, уточняет ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось, что в Нижегородском кремле проводится комплексное благоустройство и озеленение территории. Речь идет об участке, расположенном между первым и вторым корпусами. В них размещается правительство и заксобрание Нижегородской области. До 31 июля рабочие должны были привести в порядок ливневку, отремонтировать освещение, заменить покрытие пешеходных дорожек, установить лавочки, урны и другие объекты.

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