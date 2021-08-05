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Чиновника в Башкирии подозревают в получении взяток на 800 тыс. рублей

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Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего бывшего начальника отдела по молодежной политике Туймазинского района. Он подозревается в получении взятки, сообщает ведомство.

По версии следствия, с декабря 2019 года по октябрь 2020-го чиновник получал взятки от местного предпринимателя. Взамен он помогал заключать договоры с администрацией на оказание различных услуг без проведения конкурса, а также содействовал в приемке работ и ее оплате, пишет «МедиаКорСеть».

В общей сложности подозреваемому было передано 800 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Кроме того, ранее чиновнику было предъявлено обвинение в совершении мошенничества при закупке туристических принадлежностей для нужд администрации. Она оказалась фиктивной. Ущерб составил 100 тыс. рублей.

Обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются. Также выясняется принадлежность фигуранта к другим преступным фактам.

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