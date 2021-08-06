Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о гибели моряков судна «Онега»

Октябрьский районный суд в Мурманске отправил 5 августа под домашний арест зампредседателя Рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина по делу о гибели моряков траулера «Онега» в декабре 2020 года, сообщает в четверг, 5 августа, «Интерфакс» со ссылкой на источник в суде.

«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком два месяца», — рассказал собеседник агентства.

Задержанному вменяется статья «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Накануне стало известно о задержании зампредседателя рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина.

По данным следствия, капитан «Онеги» сообщил подозреваемому об ухудшении погоды в районе нахождения судна, однако тот не принял необходимых мер для ухода судна в убежище.

Траулер «Онега» затонул 28 декабря в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, двоих моряков подняли на борт рыболовного траулера «Войково». До 4 января велись поиски 17 человек, однако они не увенчались успехом.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

В марте комиссия Госморречнадзора закончила расследование крушения судна. Согласно выводам, к трагедии привели несколько обстоятельств: обледенение, шторм, а также человеческий фактор, а именно «неоправданный риск, допущенный капитаном» при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях, наличие открытого грузового люка для выборки рыболовной снасти, что привело к попаданию воды в помещения судна и затоплению судна, а также «непрофессиональные действия капитана судна и вахтенного старшего помощника капитана, заключающиеся в отсутствии должного контроля за остойчивостью судна и несвоевременном объявлении судовой тревоги по оставлению судна экипажем».