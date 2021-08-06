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В Абхазии установили предельные цены на топливо

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Правительство Абхазии установило предельные цены на топливо, поскольку в стране сложилась сложная ситуация с нефтепродуктами. Информация об этом следует из постановления правительства, опубликованного в четверг, 5 августа, на официальном сайте.

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Теперь предельная оптовая стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива в Абхазии составит 51 рубль за литр. В розницу топливо можно будет приобрести за 53 рубля.

3 августа из материла пресс-службы правительства Абхазии следовало, что ситуация на рынке топлива в республике сложная: с декабря прошлого года стоимость поставки топлива увеличилась на 12%.

Сообщалось также, что Абхазия при возникших условиях не может влиять на стоимость поставки топлива ввиду того, что не располагает собственным производством.

В связи с этим министр экономики Абхазии Кристина Озган сообщила, что ведомство предлагает правительству изменить ценовую политику в отношении нефтепродуктов из-за ситуации на топливном рынке.

Ранее, 5 августа, ряд стран Запада, в том числе, США, Великобритания и Франция, призвали Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами.

Заявление, как отмечается, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

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