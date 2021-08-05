Amazon отложит возвращение сотрудников в офисы до 2022 года
Американская компания Amazon приняла решение отложить возвращение сотрудников в офисы как минимум до января 2022 года в связи с возобновлением роста заражений коронавирусом. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает сообщает газета The Wall Street Journal.
Соответствующее решение распространится на офисы компании как в США, так и других странах, передает НСН. Также Amazon планирует требовать от невакцинировавшихся сотрудников носить маски в офисах.
Ранее компания планировала возобновить работу в офисах на постоянной основе с сентября 2021 года.
Ранее, в марте, ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка, профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович рассказал, что пандемия коронавируса повлечет три долгосрочных последствия для мировой экономики.
По его словам, первым станет рост числа удаленно работающих сотрудников.
Также в дни пандемии усилился экономический и политический конфликт США и Китая, и в будущем это противостояние только усилится. Как полагает эксперт, в будущем противостояние Пекина и Вашингтона может существенно ударить по способности КНР создавать инновации.
Третьим последствием станет то, что разработка вакцин от COVID-19 создаст потенциал для разработки других препаратов. Это стало положительным сюрпризом, добавил эксперт.