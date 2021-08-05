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Президент Молдавии намерена обсудить с РФ проблему Приднестровья

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Президент Молдавии Майя Санду в четверг, 5 августа, заявила, что после формирования нового правительства планирует обсудить с Россией проблему урегулирования приднестровского конфликта.

«Я думаю, что сразу после формирования правительства нам нужно обсудить проблемы, которые существуют с Российской Федерацией, в том числе проблему присутствия российских войск. Мы знаем, что с Москвой у нас разные позиции», — заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

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Вашингтон считает, что это может произойти после выборов в молдавский парламент

Глава республики отметила, что Молдавия нацелена поддерживать с Россией мир, поэтому странам «нужно избежать любых попыток дестабилизировать ситуацию, особенно из-за приднестровского конфликта».

По мнению молдавского президента, обсуждение вопросов безопасности с руководством стран в регионе и международными организациями поможет стабилизировать ситуацию.

Ранее, 12 июля, по результатам досрочных выборов большинство голосов получила поддерживаемая правительством партия «Действие и солидарность», получив таким образом парламентское большинство. Это позволяет ей формировать правительство страны.

Досрочные выборы парламента в Молдавии были назначены после того, как Санду при поддержке проевропейских сил добилась отставки премьер-министра Иона Кику и заблокировала назначение нового кабинета. За этим в конце апреля последовал роспуск парламента страны, где пропрезидентская партия контролировала 15 мест из 101.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

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