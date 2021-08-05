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В России 70% жителей в 14 регионах получили первую дозу вакцины

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Около 70% взрослого населения в 14 регионах России сделали хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в четверг, 5 августа, в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

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«И вот в этих регионах, как только уровень достигается, мы сейчас уже видим значительное снижение заболеваемости, и темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах», — цитирует ее RT.

Также она заявила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением.

Она отметила, что важна защита студентов, которые контактируют с большим количеством людей, сообщает телеканал «360».

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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