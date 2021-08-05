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Программу расселения аварийного жилья на Алтае завершат раньше срока

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В Алтайском крае до конца 2023 года намерены завершить программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную до 2025-го. Об этом глава краевого минстроя Иван Гилев рассказал на заседании правительства региона 4 августа.

По его словам, работы ведутся с опережением графика. В общей сложности до конца 2023 года планируется переселить более пяти тыс. человек, проживающих в 267 домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Площадь расселяемого жилья составит 104 тыс. кв. м, пишет altapress.ru.

Работа по выявлению непригодного жилья продолжается. После 1 января 2017-го в таковыми признаны дома, в которых проживают свыше 6,5 тыс. человек. Быстрое завершение нынешней программы позволит быстрее приступить к расселению этих аварийных зданий, отметил Гилев.

Ранее в августе сообщалось, что пять регионов России планируют завершить текущую программу расселения аварийного жилья до конца 2021 года. В их числе республики Адыгея, Дагестан и Кабардино-Балкария, Магаданская и Саратовская области. Ожидается, что новая программа начнется уже в текущем году.

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