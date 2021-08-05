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Главный босс итальянской мафии задержан в Испании спустя два года в бегах

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Главный босс итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» Доменико Павильянити задержан полицейскими после двух лет, проведенных в бегах. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает Daily Mail.

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Стражи порядка задержали его на одной из улиц испанского Мадрида. При обыске у 60-летнего Павильянити обнаружили фальшивые португальские документы, шесть мобильных телефонов и порядка €6 тыс. наличными.

Отмечается, что поимка мафиози является результатом совместной работы испанской и итальянкой полиции.

«Ндрангета» контролирует большую часть торговли кокаином в Европе. Ее считают самым мощным преступным синдикатом в Италии, отметили в издании. Прозвище «Босс боссов», как указывается в материале, Павильянити получил за совершенные еще в 1980-х — 1990-х годах преступления, в том числе убийства и торговлю наркотиками.

Впервые мафиози арестовали в Испании в 1996 году, а спустя три года экстрадировали в Италию, где приговорили к пожизненному заключению.

Однако его адвокаты в 2019 году нашли ошибку в материалах суда, после чего дело пересмотрели и Павильянити освободили. Затем итальянская прокуратура выдала ордер на его арест после того, как суд установил, что тот был ошибочно освобожден.

24 мая текущего года сообщалось, что бразильской полиции удалось задержать в понедельник двух беглых итальянцев, один из которых, Рокко Морабито, который в 2019 году сбежал из уругвайской тюрьмы.

Морабито был одной из главных целей итальянского правосудия за участие в «Ндрангете». Его обвиняли в организации наркотрафика в особо крупных размерах.

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