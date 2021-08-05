Мексика обвинила оружейников США в продаже своей продукции наркокартелям

Германский телеканал Das Erste сообщил, что Мексика подала в суд на производителей оружия в США. Американские компании обвинили в продвижении продажи своей продукции наркокартелям. Дизайн некоторым изделиям выбирают так, чтобы они понравились бандам. 70% контрабандного оружия в Мексику поставляется из США. В 2019 году из незаконного оружия убили 17 тыс. человек. Мехико требует от компаний усилить контроль над продажами, передает телеканал «Известия». Нанесенный ущерб мексиканское правительство оценило в $10 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.