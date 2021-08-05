Количество дистанционных преступлений снизилось на 48% в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле удалось снизить количество дистанционных преступлений на 48% по сравнению с предыдущим годом. Об этом TagilCity.ru рассказал начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

По его словам, случаи телефонного мошенничества существенно выросли в последние два-три года. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, прокуратуры, ФСБ.

Чтобы снизить количество таких преступлений проводится большая работа с населением, в том числе организовываются встречи на предприятиях, в учебных заведениях, с ветеранами и пенсионерами.

«Результаты есть, нам удалось снизиться показатели на 48%, но решить проблему пока к сожалению, не удается. Создано специализированное подразделение, сотрудники прошли специальное обучение в Москве, они обеспечены необходимой техникой», - отметил Абдулкадыров.

4 августа первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев рассказал, что единственным способом борьбы с телефонными мошенниками, которые представляются сотрудниками Банка России, является сброс звонка и обращение в свою кредитную организацию.

30 июля эксперты рассказали «Известиям», что делать при попадании на поддельный сайт банка.