Иракская авиакомпания отменила на неделю авиарейсы из Багдада в Минск

Иракские авиалинии отменяют на неделю авиарейсы из Багдада в Минск, сообщила 5 августа авиакомпания Iraqi Airways.

«Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа. Рейсы с вылетом из Белоруссии в Ирак остаются в силе», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Отмена рейсов произошла на фоне ухудшения отношений Белоруссии и Литвы, последняя обвиняет белорусские власти в «гибридной атаке» из-за ситуации с мигрантами, нелегально пересекающими белорусскую границу. В частности, через границу пытаются перейти и граждане Ирака.

Накануне Telegram-канал «Пул Первого» сообщил об убийстве на литовско-белорусской границе иракца, который возвращался из Литвы. Об этом стало известно от местных жителей, на руках которых умер мужчина. Следственному комитету Белоруссии было поручено приступить к расследованию, найти родственников погибшего и оказать им помощь для приезда в Белоруссию.

Сообщалось, что расследование произошедшего находится на контроле у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее в этот день Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Глава государства подчеркнул, что «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».

Белорусские пограничники заявили об усилении госграницы.

В Литве же заявляют, что погранзаставы страны, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами.