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Жительница Коми перевела лжесотрудникам банка 1,8 млн рублей

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Жительница Сыктывкара (Республика Коми) стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками банка. Она перевела им почти 1,8 млн рублей, взятых в кредит, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По словам 50-летней потерпевшей, ей позвонили якобы из банка и предупредили об утечке персональных данных. Лжесотрудник убедил сыктывкарку в том, что на нее оформлены кредиты, и ей необходимо срочно закрыть их, пишет ИА «Комиинформ».

Женщина взяла в четырех банках займы на сумму 1,782 млн рублей, после чего перевела их мошенникам. В полицию она обратилась по совету знакомой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

4 августа первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев рассказал, что единственным способом борьбы с телефонными мошенниками, которые представляются сотрудниками Банка России, является сброс звонка и обращение в свою кредитную организацию.

30 июля эксперты рассказали «Известиям», что делать при попадании на поддельный сайт банка.

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