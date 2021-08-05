Зеленский обвинил РФ в нарушении международного права из-за выдачи паспортов в Донбассе

Россия якобы нарушает международное право, выдавая жителями Донбасса российские паспорта. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 августа.

При этом он не уточнил, о каких именно нарушениях идет речь.

«Что касается России, по поводу паспортизации. Тут говорить просто и оценивать можно однозначно: Россия нарушает, конечно же, абсолютно всё международное право и так далее», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «Дом».

Также Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, получение российского документа жителями Донбасса ничем не отличается от «паспортизации» крымчан.

«Сначала паспорта ты раздаешь, Российской Федерации, а потом входишь и говоришь: «Я защищаю свое население», — сказал он.

Ранее в четверг президент Украины призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время, по словам украинского лидера, жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

На заявление Зеленского отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора.

В мае 2019-го президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В конце апреля того же года Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Позднее в этом же месяце глава государства заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены. При этом Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.