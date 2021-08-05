Благоустройство 23 общественных мест завершили в Тверской области

В 38 муниципалитетах Тверской области завершили благоустройство 23 общественных территорий и пяти дворов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В общей сложности в этом году планируется привести в порядок 21 двор и 79 общественных пространств. В районах работы проводятся в парках и скверах, на набережных и площадях, игровых площадках, пишут «Тверские ведомости».

В Твери благоустройство затронуло набережные А. Никитина и Мигалковскую, а также дворы по улице Советской и проспекту Чайковского.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».