В Германии наводнение помогло обнаружить уникальный тайник нацистов

В одном из домов Хагене нашли нацистский тайник. Документы, оружие и эмблемы Третьего рейха хранились в стене здания. Обнаружить тайник помогло наводнение. Хозяин дома убирал вздувшийся от воды гипсокартон и нашел хранилище нацистов, передает телеканал «Известия». Самые ранние документы в тайнике датированы 1928 годом. По словам ученых, это уникальная находка, так как нацисты уничтожили большую часть своих документов.

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