Демонтаж старой водонапорной башни начался в Архангельске

В Архангельске вновь стартовали работы по демонтажу старой водонапорной башни. Его начал новый подрядчик. Работы будут проводиться в четыре этапа.

На разборку сооружения отведено до 50 дней. Сначала рабочие разделят железобетонные чаши водонапорной башни на несколько частей диаметром 2-3 м, спустят конструкции краном на землю, раздробят и вывезут с территории, передает ИА FlashNord.

Затем промышленные альпинисты заберутся на башню и демонтируют конструкцию с помощью отбойных молотков до отметки 10 м над уровнем земли. После начнется разбор надземной части башни и фундаментов с помощью гусеничного экскаватора.